На кону - целая страна: Трамп обратился к американцам из-за скандала с Украиной

Президент США Дональд Трамп записал обращение к своему народу в связи с публичными слушаниями в Конгрессе Соединенных Штатов по расследованию в рамках импичмента.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Голос "Америки".

"То, что сейчас происходит, это самое большое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше медицинское страхование, нивелировать ваши голоса на выборах, забрать вашу свободу, судей, которых вы поддерживаете, они хотят забрать все", - отметил Трамп, очевидно имея в виду внутриполитическое противостояние с Демократической партией по важным для своих избирателей вопросами.

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe