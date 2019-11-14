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На кону - целая страна: Трамп обратился к американцам из-за скандала с Украиной

четверг, 14 ноября 2019, 11:48
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Президент США Дональд Трамп записал обращение к своему народу в связи с публичными слушаниями в Конгрессе Соединенных Штатов по расследованию в рамках импичмента.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Голос "Америки".

"То, что сейчас происходит, это самое большое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше медицинское страхование, нивелировать ваши голоса на выборах, забрать вашу свободу, судей, которых вы поддерживаете, они хотят забрать все", - отметил Трамп, очевидно имея в виду внутриполитическое противостояние с Демократической партией по важным для своих избирателей вопросами.

"Мы не можем допустить этого никогда. Мы боремся за то, чтобы осушить вашингтонское болото (Трамп обещал преодолеть коррупцию в Вашингтоне в ходе избирательной кампании 2016-го года, сравнивая ее с грязью - ред), и именно это я сейчас и делаю. Теперь вы видите, почему это нам необходимо это сделать", - сказал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что сам борется за американцев, но они (очевидно, члены Демократической партии - ред.) пытаются его остановить.

"Как никогда ранее, на кону - наша страна", - добавил президент США.

Как сообщал "Апостроф", Государственный департамент США разрешил предоставить Украине 141 миллион долларов несколькими днями ранее, чем президент Дональд Трамп объявил о снятии моратория на заблокированную ранее военную помощь.

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