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Под зданием школы в США обнаружили кладбище: опубликовано видео

пятница, 22 ноября 2019, 01:31
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В городе Тампа в американском штате Флорида под зданием местной школы нашли 145 могил.

Об этом сообщает BBC News.

Останки удалось найти с помощью георадара. Люди были похоронены на глубине 1-1,5 метров. Это - часть кладбища Риджвуд, которое местные власти открыли во в.п. ХХ века. На нем хоронили в большинстве своем афроамериканцев и местную бедноту. Всего последнее пристанище в Риджвуд нашло 250 человек, 80 из которых - дети и подростки.

Администрация Тампы открыла кладбище Риджвуд в 1942 году, в 1957 году она продала его частной компании. Школьный округ Тампы выкупил эту землю у компании, название которой не уточняется, в 1959 году и через год открыл там среднюю школу.

Местные чиновники вспомнили о массовых захоронениях в конце октября, когда горожанин сообщил о том, что школа, вероятно, стоит на костях. Теперь школьное здание планируют снести, а на ее месте установить памятный знак.

Тем временем в городе Симферополь в аннексированном Крыму оккупанты устроили свалку на местном кладбище. Под завалами мусора оказались целые могилы.


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