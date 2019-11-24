82-летняя американка-бодибилдер жестоко избила вора, ворвавшегося в дом: видео

82-летняя жительница США, в молодости занимавшаяся бодибилденгом, не растерялась и дала отпор преступнику, случайно вломившемуся в ее дом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на WHAM-TV.

Злоумышленник подошел к дому пенсионерки в Рочестер штата Нью-Йорк 21 ноября, около 23:00. Мужчина постучал в дверь и попросил вызвать скорую помощь. Пенсионерка не пустила его в помещение, тогда он решил выбить дверь, что успешно и осуществил.

В свою очередь, хозяйка не долго думая схватила оказавшийся под рукой стол и ударила им хулигана. Стол разбился вдребезги, а мужчина упал на пол. Пенсионерка прыгала по злоумышленнику, потом вылила на него бутылку шампуня. Затем она взяла щетку, но хулиган потянул ее на себя. Тогда она ударила его этой самой щеткой.

Во время потасовки бабушка успела вызвать полицейских, которые вскоре подъехали к ее дому. Они оценили действия старушки и сфотографировались с ней на крыльце. А злоумышленника правоохранители отправили в больницу.

Отметим, что в свои 82 года старушка поднимает 102 килограмма в становой тяге.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть развеселило видео неудачного ограбления в США.