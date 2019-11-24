RU  UA  EN

понедельник, 25 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 ноября

05:15
Сила стихии впечатляет: появились новые видео мощного шторма в Кирилловке
03:15
Нашли "крайнего": сеть повеселило видео с провинившимися лабрадорами и щенком
02:10
Ученые обнаружили подземный храм с десятками древних захоронений: фото
01:15
В NASA заявили о невероятной находке на метеоритах: интересные подробности
00:31
Несколько домов сгорели дотла: видео последствий обстрела боевиков на Донбассе
00:13
Назван победитель шоу Танці з зірками-2019: смотрим лучшие моменты финала
00:04
Оказался украинским разведчиком: появились неожиданные детали биографии бывшего "мэра" оккупированной Горловки, видео
00:00
Фаворитка Танців з зірками-2019 повторила в финале самый сексуальный номер сезона: видео

24 ноября

22:43
Гнутся заборы и падают столбы: появились новые фото и видео стихийного бедствия в Крыму
22:14
Просят молиться: появились свежие данные о состоянии пострадавших в ДТП с авто омбудсмена под Киевом
20:59
ДТП с участием авто Кулебы под Киевом: появились заявления полиции и пострадавшего омбудсмена
20:33
Стреляли из минометов и пулеметов: появились данные о новой подлости боевиков на Донбассе
Все новости

82-летняя американка-бодибилдер жестоко избила вора, ворвавшегося в дом: видео

воскресенье, 24 ноября 2019, 23:26
переглянути новину українською
Фото: WHAM-TV

82-летняя жительница США, в молодости занимавшаяся бодибилденгом, не растерялась и дала отпор преступнику, случайно вломившемуся в ее дом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на WHAM-TV.

Злоумышленник подошел к дому пенсионерки в Рочестер штата Нью-Йорк 21 ноября, около 23:00. Мужчина постучал в дверь и попросил вызвать скорую помощь. Пенсионерка не пустила его в помещение, тогда он решил выбить дверь, что успешно и осуществил.

В свою очередь, хозяйка не долго думая схватила оказавшийся под рукой стол и ударила им хулигана. Стол разбился вдребезги, а мужчина упал на пол. Пенсионерка прыгала по злоумышленнику, потом вылила на него бутылку шампуня. Затем она взяла щетку, но хулиган потянул ее на себя. Тогда она ударила его этой самой щеткой.

Во время потасовки бабушка успела вызвать полицейских, которые вскоре подъехали к ее дому. Они оценили действия старушки и сфотографировались с ней на крыльце. А злоумышленника правоохранители отправили в больницу.

Отметим, что в свои 82 года старушка поднимает 102 килограмма в становой тяге.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть развеселило видео неудачного ограбления в США.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - хрупкая демократия, которая борется против жестокого соседа - важный свидетель "Украинагейта"

Скандальный американский бизнесмен признал свою роль в увольнении посла США в Украине

НАБУ-LEAKS: кто из США стоит за украинским нардепом Деркачем

Зеленский показал мастер-класс: как американские СМИ отреагировали на скандал с Трампом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: