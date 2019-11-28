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Трамп удивил внезапным появлением в Афганистане: фото и видео с военной базы

четверг, 28 ноября 2019, 22:22
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Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Associated Press.

Известно, что встреча проводилась в рамках Дня благодарения.

На видео, опубликованных в YouTube, видно улыбку на лице Трампа. Он в радостном расположении духа делает совместные фото с солдатами США в Афганистане.

Помимо этого, корреспондент Fox News Кристен Фишер рассказал об интересной детали, связанной с этой поездкой. Мобильные телефоны каждого, кто находился в самолете вместе с президентом США, включая нескольких высокопоставленных членов администрации и военных, были изъяты перед вылетом в Афганистан.

Отметим, что День благодарения считается одним из главных праздников в США. Его каждый год отмечают в четвертый четверг ноября. В 2019 году дата Дня благодарения выпала на 28 ноября.

Подробнее о встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, читайте в материале "Апострофа": Зеленский в ООН и встречи с топ-политиками: все детали визита в США.

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