Не был удостоен: Трамп сделал интересное заявление о Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Нобелевскую премию мира должен был получить он, а не премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед.

Об этом он написал на своей Twitter-странице.

"Я собираюсь рассказать вам о Нобелевской премии мира. Я заключил соглашение, я спас страну, и я услышал, что глава этой страны получает Нобелевскую премию мира за спасение страны", - сказал Трамп.

