В Китае у чиновника нашли огромные запасы золота: видео из тайного подвала

В Китае у бывшего мэра города Гуанчжоу Чжана Ци нашли в подвале дома 13,5 тонны золота, а также 268 млрд юаней (около 37 млрд долларов).

Об этом уведомило со ссылкой на местные правоохранительные органы издание Powerapple.

Так, местные полицейские во время обыска в доме 57-летнего экс-чиновника обнаружили тайный подвал, который доверху заполнен слитками золота. Также у него были найдены наличные деньги суммой в 268 миллиардов юаней, об этом уже заявили инсайдерские источники в полиции для местных журналистов.

Следует отметить, что Чжан Ци ранее был мэром города Гуанчжоу, а также секретарем Коммунистической партии.

В ходе следственных действий комитета по борьбе с коррупцией обнаружил также роскошную недвижимость Чжан Ци, площадью в несколько тысяч квадратных метров.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Китае из-за систематических издевательств в школе покончил с собой 13-летний мальчик из Украины.