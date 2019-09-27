RU  UA  EN

пятница, 27 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Мир

Рейтинг финансового здоровья банков

Новости

27 сентября

00:21
Во Франции вспыхнул мощный пожар на химзаводе, под угрозой тысячи людей: фото и видео
00:17
В Китае у чиновника нашли огромные запасы золота: видео из тайного подвала
00:07
Устраивал секс-туры в Украину: всплыли детали о таксисте, изнасиловавшем девушку под Черкассами

26 сентября

23:59
Будет катастрофа: эксперты объяснили, чем обернется для Украины срыв договоренностей с МВФ
23:50
В Днепре известный блогер устроил гонки с полицией: опубликованы фото и видео
23:42
В Киеве продают рыбу по цене авто: в сеть попали интересные фото
23:27
Священника РПЦ, знакомого с Путиным, обвиняют в педофилии: фото, видео и детали скандала
23:19
Прошла курсы боевого самбо? Сеть взбудоражили кадры с Мендель, бросившейся защищать Богдана
23:05
Почему переговоры Украины с МВФ не увенчались успехом: названы главные причины
22:49
"Батькивщина" зарегистрировала законопроекты, которые позволят провести референдум и защитить землю от распродажи
22:48
Звоните в НАБУ: сеть взорвалась комментариями и шутками из-за данных о визите Богдана в Россию
22:26
Летал в Россию с Азаровым: появились скандальные детали о прошлом главы ОПУ Богдана, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Китае у чиновника нашли огромные запасы золота: видео из тайного подвала

пятница, 27 сентября 2019, 00:17
переглянути новину українською

В Китае у бывшего мэра города Гуанчжоу Чжана Ци нашли в подвале дома 13,5 тонны золота, а также 268 млрд юаней (около 37 млрд долларов).

Об этом уведомило со ссылкой на местные правоохранительные органы издание Powerapple.

Так, местные полицейские во время обыска в доме 57-летнего экс-чиновника обнаружили тайный подвал, который доверху заполнен слитками золота. Также у него были найдены наличные деньги суммой в 268 миллиардов юаней, об этом уже заявили инсайдерские источники в полиции для местных журналистов.

Следует отметить, что Чжан Ци ранее был мэром города Гуанчжоу, а также секретарем Коммунистической партии.

В ходе следственных действий комитета по борьбе с коррупцией обнаружил также роскошную недвижимость Чжан Ци, площадью в несколько тысяч квадратных метров.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Китае из-за систематических издевательств в школе покончил с собой 13-летний мальчик из Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Афганский пирог: к чему приведут переговоры США с Талибаном

Ядерный фронт: что происходит в странах Азии и чего ждать от Китая

На пороге ядерной войны: что происходит в Азии и чем это грозит всему миру

Сдача Курил: почему заигрывание Путина с Японией опасно для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: