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Рыба с человеческим лицом: в Китае туристов перепугало жуткое существо в реке, видео

воскресенье, 10 ноября 2019, 09:05
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В Китае туристы сняли на видео рыбу со странным узором на спине, который напомнил им человеческое лицо.

Соответствующее видео было опубликовано на канале "Any Articles" в Youtube.

Рыбу заметили в озере в селе Миао, возле китайского города Куньмин. По мнению туристов, на спине у карпа можно распознать человеческие глаза и нос.

В комментариях многие пользователи шутят по поводу различных версий происхождения рыбы, однако некоторых вид карпа "с лицом" всерьез напугал.

"Это жутко", "Кто осмелится его съесть?", – пишут комментаторы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в конце лета 2019 года из реки Амур в России была выловлена огромная рыба вида калуга, которую доставали из лодки при помощи экскаватора.

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