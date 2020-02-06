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Как в Китае проводят дезинфекцию улиц: появилось пугающее видео

четверг, 06 февраля 2020, 04:15
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В Китае продолжают применять разнообразные защитные меры, чтобы не допустить распространения смертельного коронавируса 2019-nCoV, среди которых - дезинфекция улиц.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Доктор Бергман".

"Китай борется с вирусом как может. Это дезинфекция на улицах, выглядит, конечно, жутковато", - сказано в подписи к видео.


Как известно, число жертв смертельного коронавируса, который впервые зафиксировали в Китае в конце 2019 года, стремительно растет - погибли 490 человек.

Тела умерших сжигают в крематориях, церемонии прощания запрещены. Видео из крематория в китайском городе Ухань опубликовали в социальных сетях.

Как сообщал "Апостроф", больница, построенная в китайском городе Ухань за 10 дней, приняла первых пациентов. Там будут содержаться люди, зараженные смертельным коронавирусом.

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