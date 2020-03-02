Корейскую секту обвинили в резком распространении коронавируса

В Южной Корее глава религиозного культа "Церкви Иисуса Синчонджи", которая оказалась в центре вспышки коронавируса в стране, извинился перед нацией за распространение болезни.

Об этом сообщает ВВС.

Основатель культа, который большинство южнокорейских церквей называют сектой, Ли Ман Хи дал пресс-конференцию, во время которой стал на колени и принес свои извинения гражданам страны.

Согласно статистике, около 60% из более чем 4 тыс. подтвержденных случаев коронавируса связаны с сектой, инфицированные являются ее членами.

Прокурорам было предложено провести расследование против Ли на предмет возможных обвинений в грубой халатности.

"Хотя это и не было преднамеренным, многие люди заразились. Мы приложили все усилия, но не смогли этого предотвратить", – заявил 88-летний лидер секты.

Считается, что первыми заразились члены секты в южном городе Тэгу, где подтвердилось 3 081 случаев инфицирования. Сектанты сперва заразили друг друга и отправились путешествовать по стране, по-видимому, оставаясь незамеченными для системы здравоохранения.

Группу верующих также обвиняют в том, что они не раскрывают имена членов секты, что усложняет отслеживание вспышки. Но представитель секты опроверг такие данные заявив, что властям был предоставлен список членов, учеников и зданий.

"Мы беспокоились о публикации этой информации из-за безопасности наших членов", – заяви представитель "Церкви Иисуса Синчонджи".

Также сообщается о том, что причиной распространения коронавируса стали обычаи секты, согласно с которыми прихожане молятся в тесных помещениях плечом к плечу, при этом им запрещено надевать маски и очки или пропускать молитвы из-за болезни.

Стоит подчеркнуть, что глава секты Ли Ман Хи утверждает, что он – второе пришествие Иисуса Христа и идентифицируется себя как "обещанный пастор", упомянутый в Библии, который "возьмет с собой 144 тыс. человек на небеса".

Как ранее сообщал "Апостроф", Южная Корея находится на втором месте в мире по количеству зараженных коронавирусом после Китая.