В Сербии на железной дороге произошла трагедия со множеством жертв: фото и видео

В пятницу, 21 декабря, на юге Сербии на железнодорожном переезде поезд протаранил автобус с пассажирами: три человека погибло, 22 получили травмы.

Об этом сообщает сербское издание b92.

Как отмечается, трагедия произошла около 7:30 утра на железнодорожном переезде Дони-Меджурово у города Ниш.

После столкновения поезда с автобусом от сильного удара вагон сошел с рельсов, а автобус разлетелся надвое.

Всех раненых госпитализировали в Нишский клинический центр. Шесть человек в тяжелом состоянии, 16 отделались легкими травмами.

Причину аварии сейчас устанавливают. Однако известно, что на переезде не было шлагбаума. Он оборудован только семафором.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 сентября в Николаевской области скоростной поезд Интерсити "Киев-Херсон" на железнодорожном переезде протаранил автомобиль "Славуту".