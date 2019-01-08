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В Польше произошло массовое ДТП со множеством пострадавших: видео и фото

вторник, 08 января 2019, 23:09

Во вторник, 8 января, вблизи польского города Лодзь столкнулись 11 легковых автомобилей и 6 грузовиков.

Об этом сообщает Onet.pl.

Инцидент произошел утром, на 302-м километре автомагистрали А1. В аварии пострадали 6 человек, все они доставлены в больницы с травмами. Погибших нет.

По словам представителя местной полиции, в ДТП больше всего пострадали легковые автомобили, которые сталкивались с заграждениями и грузовыми автомобилями.

Также отмечается, что авария произошла из-за непогоды. Видимость была плохой, а дорога скользкой из-за снега и льда.

Из-за ДТП дорога была заблокирована на несколько часов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Польше гражданин Украины попал 3 января в ДТП. В результате столкновения двух авто и опрокидывания одного из них три человека оказались в больнице.

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