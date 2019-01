В Польше произошло массовое ДТП со множеством пострадавших: видео и фото

Во вторник, 8 января, вблизи польского города Лодзь столкнулись 11 легковых автомобилей и 6 грузовиков.

Об этом сообщает Onet.pl.

Инцидент произошел утром, на 302-м километре автомагистрали А1. В аварии пострадали 6 человек, все они доставлены в больницы с травмами. Погибших нет.

По словам представителя местной полиции, в ДТП больше всего пострадали легковые автомобили, которые сталкивались с заграждениями и грузовыми автомобилями.

Также отмечается, что авария произошла из-за непогоды. Видимость была плохой, а дорога скользкой из-за снега и льда.

Из-за ДТП дорога была заблокирована на несколько часов.

Six people are injured after an 18-vehicle pile-up on a snowy motorway in Lodz in central Poland pic.twitter.com/37VV9spn1P