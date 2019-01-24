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На протестах в Париже засветился наемник "Самурай", воевавший на Донбассе и в Сирии

четверг, 24 января 2019, 15:17

На протестах в Париже заметили боевика так называемой ДНР по прозвищу "Самурай".

Соответствующие фото опубликовал военнослужащий ВСУ и блогер Анатолий "Штефан" Штирлиц.

"Скажите Француз, вот и не угадали ... Шахтер Дырляндии, участник маршей желтых жилетов и воин Сирии и все в одном. Мишель "Самурай/Ронин" Такахаши ищет приключений на свою пятую точку по всему миру. С таким энтузиазмом его вскоре пригласят в славную международную #200_бригада", - написал он.

Боевик входит в базу "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", в ходе массовых протестов во французской столице Париже полиция задержала уже более 950 участников акции.

Ранее сообщалось, что лидера протестной акции "желтых жилетов" Жюльена Террье задержали в Париже. Также было известно о задержании 548 человек и о том, что 272 участника акции взяты под стражу.

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции "желтых жилетов" , которые пытались пройти к дворцу президента.

Также известно, что в Париже во время акции протеста "желтых жилетов" против повышения цен на топливо, возле Триумфальной арки появилась надпись "Maidan 2018".

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