Ряженка и студенты: польский историк поделился интересным рассказом об Украине

Польский историк Лукаш Адамский рассказал о своих интересных наблюдениях об украинцах.

Ими он поделился на своей странице в Facebook.

"Можно прогуляться у варшавского университета Новым Светом (главная пешеходная улица Варшавы, - прим. ред.) и Краковским предместьем и слышать украинский язык или русский с запевным украинским произношением от каждого третьего студента. Можно пойти вечером в популярный супермаркет и купить ряженку, made in Prudnik (это напиток раньше полякам был совсем неизвестен). Причем, по крайней мере, на одной кассе работник из Украины", - написал он.

Подробнее об отношениях Украины и Польши, читайте в интервью Лукаша Адамского "Апострофу": Между Украиной и Польшей замороженная ситуация: нужно что-то делать с Бандерой и УПА - польский историк.