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Результаты выборов в Европарламент шокировали ЕС: кто победил

понедельник, 27 мая 2019, 10:50
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Европейский союз удивлен результатами выборов в Европарламент и потерей большинства правоцентристским и левоцентристским блоками.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, исходя из данных предварительных итогов выборов, Европейская народная партия (ЕНП) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов впервые теряют большинство и не смогут сформировать "большую коалицию" без поддержки других сил.

По прогнозам, ЕНП получит 178 мест, по сравнению с 216 в 2014 году. В свою очередь, социалисты и демократы, вероятно, будут иметь 152 места вместо 191, полученных пять лет назад.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто заменит Далю Грибаускайте после выборов в Литве.

Также на выборах в Европарламент во Франции победила "подруга" Путина.

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