В Европе вскрылся громкий скандал с увольнением разведчика, связанного с олигархом Путина

В Бельгии уволили офицера запаса, который сотрудничал с "российским олигархом".

Об этом сообщила бельгийская газета La Libre.

Имена офицера и бизнесмена при этом не раскрываются. Сама отставка произошла еще 2015 году, однако известно общественности об этом стало только сейчас.

Уточняется, что офицер поступил на службу в 2004 году благодаря своему опыту работы в международной торговле: он работал с одной из стран бывшего СССР и "активно занимался импортом-экспортом". Он работал как "резервист" 11 лет.

В ходе расследования установили еще и связь офицера с "российским преступным сообществом". Помимо этого резервист был в тесном контакте с "российским олигархом" и другим бельгийским офицером с широким доступом к гостайне.

При этом, сам военный отвергал подозрения в свой адрес и отмечал, что ему "не дали возможности объяснить свои деловые связи".

Как сообщал "Апостроф", в России в сеть выложили данные целой армии разведчиков Путина.