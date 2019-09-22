В Польше обнаружили мертвым загадочно пропавшего заробитчанина из Украины: фото

В Польше нашли тело украинца Ивана Шпачука, который поехал в мае на заработки и не вернулся.
Об этом сообщает издание Буг, публикуя фото погибшего.
Иван Шпачук 18 мая поехал в Польшу на заработки, пересекая пункт пропуска "Устилуг". 3 июля он ушел с одной работы на другую. С тех пор родные не могли установить с ним связь.
17 сентября тело мужчины нашли в лесополосе под Варшавой, причина смерти будет установлена после вскрытия 23-24 сентября.
23 сентября его должны перевезти в Варшаву в похоронное бюро. Для этого необходима немалая сумма средств 25 тысяч гривен.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше пытались убить украинских заробитчан.
Также в Польше работодатель бросила украинца, который почувствовал себя плохо, умирать в лесу. Ее задержала полиция, ей грозит до 5 лет лишения свободы.