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В Польше обнаружили мертвым загадочно пропавшего заробитчанина из Украины: фото

воскресенье, 22 сентября 2019, 17:44
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В Польше нашли тело украинца Ивана Шпачука, который поехал в мае на заработки и не вернулся.

Об этом сообщает издание Буг, публикуя фото погибшего.

Иван Шпачук 18 мая поехал в Польшу на заработки, пересекая пункт пропуска "Устилуг". 3 июля он ушел с одной работы на другую. С тех пор родные не могли установить с ним связь.

17 сентября тело мужчины нашли в лесополосе под Варшавой, причина смерти будет установлена после вскрытия 23-24 сентября.

23 сентября его должны перевезти в Варшаву в похоронное бюро. Для этого необходима немалая сумма средств 25 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше пытались убить украинских заробитчан.

Также в Польше работодатель бросила украинца, который почувствовал себя плохо, умирать в лесу. Ее задержала полиция, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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