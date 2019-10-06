На европейском курорте произошло массовое кровавое убийство: раскрыты подробности

Молодой мужчина сдался полиции Австрии после того как убил свою бывшую девушку, ее семью и ее нового парня в альпийском курортном городе Кицбюэль.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на DW.

Как отмечается, 6 октября 25-летний мужчина пришел в полицию в городе к востоку от Инсбрука и признался в пяти убийствах.

По словам правоохранителей, подозреваемый пошел к семейному дому своей бывшей девушки в 4 утра воскресенья, но ушел, когда ее отец открыл дверь. Говорят, он взял пистолет брата в собственном доме и вернулся.

Полицейские утверждают, что злоумышленник застрелил отца, когда тот открыл дверь, а затем застрелил брата своей бывшей девушки в его спальне. После убийства ее матери, он залез через балкон в комнату 19-летней девушки и убил ее, а также 24-летнего нового бойфренда.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 13 сентября в Киеве в одном из подъездов дома мужчина убил свою 23-летнюю бывшую жену.