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Сотни тракторов парализовали движение в центре Берлина: фото акции

вторник, 22 октября 2019, 15:50
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Фото: Telegram

В столице Германии представители сельского хозяйства протестуют против планов федерального правительства, которые могут осложнить ведение фермерской деятельности.

Фото с акции протеста, в которой участвуют около двух сотен тракторов, опубликовали немецкие СМИ.

Как сообщает телеканал Die Welt, во вторник, 22 октября, около 200 тракторов заблокировали центральные улицы Берлина. Сельхозтехника двигалась в центр города к площади Большая звезда по четырем маршрутам. За правопорядком на акции наблюдают более 600 полицейских.

Таким образом немецкие фермеры отреагировали на внесение правительством "нового аграрного пакета", которым, в частности, планируется ужесточить нормы использования удобрений.

В этот же день такие же акции проходят и в других городах Германии, в том числе в Бонне, Мюнхене, Штуттгарте и Ганновере.

Как сообщал "Апостроф", в Барселоне произошли масштабные уличные столкновения между сторонниками независимости Каталонии, ультраправыми, которые выступают против отделения от Испании и полицейскими.

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