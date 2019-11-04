Мощнейший шторм обрушился на Европу: затоплены города, перекрыты дороги, видео

Сильнейший шторм "Амели" накрыл Испанию, Италию, Францию.

Об этом сообщают западные СМИ.

В некоторых районах Испании и Италии прекращено железнодорожное сообщение. На юго-западе Франции были зафиксированы гигантские волны, а деревья просто вырывало с корнем из земли. На регион обрушился проливной дождь.

Из-за ливня многие водители попали в ловушку и более двух десятков машин застряли в потопе в ожидании помощи.

Помимо этого, обрушилась крыша казино, затопленными оказались дома и подвалы. Из-за обрушившихся деревьев пострадали три человека – они все были госпитализированы в местные больницы.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 3 ноября, во Франции пассажирский автобус, следовавший из Парижа в Лондон попал в аварию, в результате чего 33 человека получили травмы, в том числе четверо – серьезные.