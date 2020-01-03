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В Польше разгорелся скандал из-за танцевального школьного "шоу" про Освенцим: опубликованы фото

пятница, 03 января 2020, 11:42
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В Польше школьники организовали концерт, в одном из номеров которого инсценировали пытки и убийства заключенных в концентрационном лагере Освенцим в период Второй мировой войны, из-за чего разразился громкий скандал.

Об этом сообщает Newsweek Polska.

Мероприятие прошло еще 10 декабря, но резонанс оно получило только сейчас. По сюжету танца младшеклассники в характерной форме заключенных Освенцима под колючей проволокой сначала стоят около двух более старших учеников, переодетых в сотрудников гестапо. Затем дети падают им в ноги, дымовая машина изображает газовую камеру, а дети - смерть узников концлагеря.

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Напомним, Освенцим, или Аушвиц-Биркенау, — лагерь смерти в Польше рядом с городом Освенцим, действовавший в 1940–1945 годах. Является одним из главных символов холокоста. По разным данным, в стенах лагеря были умерщвлены от 1,4 млн до 4 млн человек.

Как сообщал "Апостроф", в "Артеке" в аннексированном Крыму российские оккупанты устроили шоу для детей, использовав сюжет трагедии в Беслане, которая произошла 15 лет назад.

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