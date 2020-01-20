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В Британии сделали неоднозначное заявление по скандалу с гербом Украины: в сети волна недовольства

понедельник, 20 января 2020, 22:46
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Представитель британского правительства выразил сожаление по поводу скандала с украинским трезубцем и заверил, что Великобритания продолжает поддерживать Украину.

Текст обращения появился на Facebook-странице British Embassy Kyiv.

"Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, причиненной появлением украинского Тризуба в "наглядном пособии" британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом", - сказал спикер.

Между тем, рядовые украинцы не считают, что этого достаточно, чтобы решить проблему. Многие пользователи сети написали, что сначала надо было изъять из одиозного пособия трезубец, который приравняли к экстремистским знаков, и уже потом приносить извинения.

Как ранее сообщал "Апостроф", в украинском МИДе требуют объяснений от британского Форин Офиса и полиции за тот факт, что трезубец приравняли к экстремистским символам - так же, как и, например, нацистскую свастику.

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