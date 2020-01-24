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В Германии произошла стрельба, много погибших

пятница, 24 января 2020, 15:31
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В городе Рот-ам-Зе (Германия) произошла перестрелка, есть раненые и убитые.

Об этом сообщило издание Focus Online.

Полиция сообщила о стрельбе в здании на Банхофштрассе. Неизвестный стрелок смертельно ранил как минимум шестерых людей.

Мужчину задержали правоохранители. Один из очевидцев написал в Twitter, что видел на месте стрельбы нескольких полицейских с автоматами. В полиции предполагают, что преступник и его жертвы были знакомы.

Как информировал "Апостроф" ранее, в Сиэтле (штат Вашингтон, США) произошла стрельба , в результате которой погиб один человек, еще пять получили ранения. По данным правоохранителей, стрелок открыл огонь возле рынка Пайк-плейс, который является популярным туристическим местом с интенсивным пешеходным движением. Сам злоумышленник скрылся с места преступления, его разыскивают.

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