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Во Франции убили известного блогера, который критиковал друга Путина

вторник, 04 февраля 2020, 13:29
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Фото: Кавказский узел

В номере одного из отелей французского города Лилль было обнаружено тело выходца из Чечни Имрана Алиева - блогера, известного как Мансур Старый, критиковавшего авторитарного чеченского лидера Рамзана Кадырова,

Об этом сообщает французское издание Le Point.

Убийство произошло еще в прошлый четверг, 30 января. На теле убитого были множественные ножевые раны груди, орудие убийства полиция обнаружила на месте преступления.

Судя по записям в рецепции, 44-летний блогер прибыл в Лилль из Бельгии в ночь со среды на четверг вместе с неизвестным, который его сопровождал. Попутчика Алиева считают вероятным убийцей.

В полиции изданию сообщили, что убийство "имеет все характеристики политического мотива", но официально ход расследования не комментируют. В прокуратуре Лилля заявили, что никаких арестов по этому поводу не проводилось.

Как известно, Мансур Старый размещал в Facebook и YouTube критические заявления в адрес лидера Чечни Рамзана Кадырова, известного дружескими отношениями с президентом России Владимиром Путиным. В одном из видео Имран Алиев утверждал, что прошлым летом его уже пытались убить.

Как сообщал "Апостроф", в августе 2019 года в Парке Горького в Москве трое мужчин до смерти избили 29-летнего блогера Стаса Думкина за то, что он был "одет не по понятиям".

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