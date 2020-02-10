Сносит все на своем пути: опубликовано новое видео разрушительного урагана "Сабина"

В ночь на 10 февраля Германией прокатился ураган "Сабина", который продолжает свирепствовать до сих пор.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 24 канал.

Ураган прошелся по всей территории ФРГ - от северного морского побережья в Баварию. Вследствие непогоды упали деревья, также разрушены дома, а машины, которые были припаркованными на улице, повреждены. В земле Саар два человека получили серьезные ранения от упавшего дерева. В Падерборне сломанная ветром ветвь серьезно ранила 16-летнего подростка.

На немецких возвышенностях в Шварцвальде утром 10 февраля была зафиксирована скорость ветра в 177 километров в час. Сложная погодная ситуация продлится в стране до 11 февраля. Между тем ураган уже переместился на восток и зацепил Польшу.

Как писал "Апостроф" ранее, на Северную Европу обрушился мощный шторм Ciara, который уже натворил бед. Основной удар пришелся на Великобританию. Там вышли из берегов несколько рек, закрыты транспортные магистрали, тысячи домов остались без электричества.