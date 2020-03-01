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Друзья Путина "пролетели": обнародованы итоги выборов в Словакии

воскресенье, 01 марта 2020, 22:25
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По итогам подсчета 100% бюллетеней на парламентских выборах в Словакии в новый парламент с 3,16% голосов не прошла пророссийская Словацкая национальная партия (SNS).

Об этом сообщает Dennikn.sk.

Это при том, что эта партия на выборах 2016 года получила 8,6% и была партнером в правительственной коалиции. А победу на выборах одержала популистская оппозиционная партия OľaNO ("Обычные люди и независимые личности") - 25,03% голосов (53 мандата).

Действующая партия власти SMER-SD, которая руководила государством с 2006 года (с непродолжительным перерывом в 2010-12 годах), получила второе место с показателем в 18,29% (38 мандатов).

Третье место заняла еще одна популистская партия Sme rodina ("Мы-семья"), она получила 8,24% (17 мест в парламенте).

Четвертые - ультранационалисты L'SNS с 7,97% (тоже 17 мест). Эту партию, как и SNS, называют пророссийской.

Вне парламента остались обе венгерские партии, чего еще никогда не было в истории Словакии (венгерское меньшинство составляет около 10% населения страны).

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