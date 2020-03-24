Ситуация стремительно ухудшается: свежая карта распространения коронавируса в Украине

По состоянию на вторник, 24 марта, в Украине зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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За последние сутки зарегистрировали 11 новых случаев заражения: 10 в Киевской и 1 в Тернопольской области. Еще 24 марта подтвердились 13 новых случаев заражения в Черновицкой области.

Напомним, Киев может ужесточить меры карантина, который был введен в столице из-за распространения коронавируса. Так, город могут закрыть на въезд и выезд, если ситуация выйдет из-под контроля.

Как сообщал "Апостроф", из-за строгого карантина в Украине в связи со вспышкой коронавируса умрут не меньше 10 тысяч украинцев, которым не предоставят медицинскую помощь, не связанную с заражением COVID-19.