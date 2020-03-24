RU  UA  EN

вторник, 24 марта
  • НБУ:USD 27.45
  • НБУ:EUR 29.50
НБУ:USD  27.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 марта

16:06
Соблюдаю правила карантина: Дмитрий Комаров рассказал о своей профилактике коронавируса Lime
14:39
МОК принял историческое решение по Олимпиаде-2020
14:34
Организаторы Евровидения подумывают о масштабном онлайн-шоу вместо отмененного конкурса в Роттердаме Lime
14:11
Вуди Аллен обвинил бывшую жену в одержимости сыном и рассказал о браке с ее приемной дочерью Lime
13:44
Альтер-эго The Weeknd преследует с ножом возлюбленную в новом клипе In Your Eyes Lime
13:39
По главному бою в карьере Ломаченко принято радикальное решение
13:25
Из аэропорта люди просто уехали домой: украинский ведущий по приезду из Европы отказался от изоляции Lime
13:08
На 52 году жизни умер первый бойфренд Дженнифер Лопес - вот их история времен старшей школы Lime
12:51
Бывшая девушка Аль Пачино, назвавшая его старым скрягой, рассказала об отношениях с актером Lime
12:44
Вопреки коронавирусу: Усик продолжает подготовку к сложнейшему бою в карьере, видео
12:26
Мы - пример для наших детей: Елена Зеленская и украинские звезды обратились к мамам из-за коронавируса Lime
11:32
Участник Radiohead уверен, что болен коронавирусом, но не может пройти тест Lime
Все новости

Ситуация стремительно ухудшается: свежая карта распространения коронавируса в Украине

вторник, 24 марта 2020, 14:35
переглянути новину українською

По состоянию на вторник, 24 марта, в Украине зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Коронавирус убил более 16 тыс. человек: что происходит сейчас в мире и Украине (обновляется)

За последние сутки зарегистрировали 11 новых случаев заражения: 10 в Киевской и 1 в Тернопольской области. Еще 24 марта подтвердились 13 новых случаев заражения в Черновицкой области.

Напомним, Киев может ужесточить меры карантина, который был введен в столице из-за распространения коронавируса. Так, город могут закрыть на въезд и выезд, если ситуация выйдет из-под контроля.

Как сообщал "Апостроф", из-за строгого карантина в Украине в связи со вспышкой коронавируса умрут не меньше 10 тысяч украинцев, которым не предоставят медицинскую помощь, не связанную с заражением COVID-19.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус убил более 16 тыс. человек: что происходит сейчас в мире и Украине (обновляется)

Государство плюет на всех медиков, мы находимся на грани - эпидемиолог

Мертвые люди в домах и паника: как коронавирус продолжает "убивать" мир и Украину

От эпидемии до диктатуры: Аваков ведет Украину в зону риска

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: