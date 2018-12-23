Самоубийство путинского олигарха: офицер ВСУ подметил тенденцию

Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") указал на важную тенденцию со смертями чиновников из окружения президента России Владимира Путина на примере недавнего самоубийства миллиардера Валерия Воробьева.

О ней он написал в Facebook.

"Новость промелькнула незаметно... Но как всегда в России наблюдается интересная тенденция... Олигарх или военный чиновник; Путин или окружение; самоубийство или авария; свидетелей рядом много, но их нет. Ждем следующие случаи по накатанной схеме", - написал он.

В сети стали тут же стали обсуждать сказанное.

Напомним, член президиума камчатского политсовета "Единой России", основатель рыболовной компании "Акрос" Воробьев выпрыгнул с 12 этажа. Отмечают, что супруга миллиардера во время самоубийства находилась дома, но "крепко спала".

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано видео самоубийства в Москве путинского миллиардера Воробьева.