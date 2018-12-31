РУС. | УКР.

понедельник, 31 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 декабря

14:11
Первые страны мира встретили Новый год-2019: яркое видео праздника
13:58
Новый год на Донбассе: украинские дети установили уникальную елку, фото
13:42
В Полтаве на взятке поймали крупного чиновника: фото
13:13
Известный российский писатель выгнал пропагандиста из своей партии за работу на Путина
13:05
Названы лучшие сериалы года
12:58
Команды скорбеть не было: в сети показали реакцию "Крымнаша" на взрыв в России
12:36
По дороге к дефолту: названа "последняя надежда" гривни в 2019 году
12:30
Ани Лорак в пикантном мини подловили в объятиях российского певца
12:10
Известный украинский футболист перешел в команду Реброва в Европе: фото
12:00
Потери года: звезды, которые ушли из жизни в 2018
11:55
В Украине появился первый официальный кандидат в президенты: фото
11:31
Зашли с козырей: в Москве под Новый год поймали шпиона Трампа
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известный российский писатель выгнал пропагандиста из своей партии за работу на Путина

понедельник, 31 декабря 2018, 13:13

Скандальный российский писатель Эдуард Лимонов исключил из своей партии "Другая Россия" писателя, экс-террориста ДНР Захара Прилепина за членство в "Общероссийском народном фронте" – общественной организации, поддерживающей Владимира Путина.

Об этом он написал в своём блоге, передает "Радио Свобода"

В конце ноября на пленарном заседании съезда ОНФ Прилепин был избран в центральный штаб организации. “Мы предъявили Прилепину ультиматум, мол ты выбери парень, или мы или ОНФ?” – пояснил Лимонов. По его словам, Прилепин на этот запрос не ответил.

По его словам, в "Другой России" не считают Прилепина своим товарищем по партии, что формальности для исполнения такого решения будут соблюдены позднее.

Захар Прилепин был членом запрещённой Национал-большевистской партии, которую основал Лимонов, с 1997 года и руководителем нижегородского отделения “Другой России”. Эта партия была создана в 2010 году, её костяк составили члены НБП.

Ранее Прилепин угрожал Украине полной оккупацией.

Лимонов является одним из идеологов "русской весны". Он также известен своими скандальными заявлениями. В частности писатель предлагал "взять в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова". Также называл Украину империей и посоветовал вернуть "отобранные" территории и людей.

Фотовзгляд

Все галереи
Новогодний Киев с высоты: опубликованы эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Россия идет по дороге, которой нет

У Путина скверная ситуация: его спасет четвертая война

Путин уже ничего не сделает в Украине, но может стать президентом нового государства - Слава Рабинович

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: