Известный российский писатель выгнал пропагандиста из своей партии за работу на Путина

Скандальный российский писатель Эдуард Лимонов исключил из своей партии "Другая Россия" писателя, экс-террориста ДНР Захара Прилепина за членство в "Общероссийском народном фронте" – общественной организации, поддерживающей Владимира Путина.

Об этом он написал в своём блоге, передает "Радио Свобода"

В конце ноября на пленарном заседании съезда ОНФ Прилепин был избран в центральный штаб организации. “Мы предъявили Прилепину ультиматум, мол ты выбери парень, или мы или ОНФ?” – пояснил Лимонов. По его словам, Прилепин на этот запрос не ответил.

По его словам, в "Другой России" не считают Прилепина своим товарищем по партии, что формальности для исполнения такого решения будут соблюдены позднее.

Захар Прилепин был членом запрещённой Национал-большевистской партии, которую основал Лимонов, с 1997 года и руководителем нижегородского отделения “Другой России”. Эта партия была создана в 2010 году, её костяк составили члены НБП.

Ранее Прилепин угрожал Украине полной оккупацией.

Лимонов является одним из идеологов "русской весны". Он также известен своими скандальными заявлениями. В частности писатель предлагал "взять в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова". Также называл Украину империей и посоветовал вернуть "отобранные" территории и людей.