Обрушение дома в России: количество жертв выросло, спецоперация по спасению остановлена

Поиски погибших при взрыве газа и обрушении части жилого дома в Магнитогорске (Россия) приостановлены из-за угрозы дальнейшего обрушения поврежденных конструкций.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщают российские СМИ.

Как отмечается, спасатели собираются демонтировать стену подъезда, которая уцелела при взрыве. Она теряет устойчивость, и в таких условиях, как говорится в сообщении МЧС, продолжать разбор завалов и поиск погибших невозможно.

Предполагается, что демонтаж поврежденных конструкций займет почти сутки.

Кроме того, под завалами было обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв выросло до восьми. Пропавшими без вести на данный момент числятся 36 человек.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась. Одна из предположительных жертв обвала может быть украинкой.