Нет ни сала, ни кровянки: сети впечатлили кулинарные истории о жизни в России

В сети рассказали занятные истории о "гостеприимстве" жителей России.

Ими поделилась Татьяна Худякова в Facebook.

"Подружка делилась прекрасным. Повезли ее к родне мужа в Питер, в семью интеллигентов, нормальных таких, не бомжей, не маргиналов. Она с дороги надеялась покушать, но невдача спіткала прям с порога. Кушать у них не принято. Они позвали чайком полакомиться. Подружка думает: Ну ок, к чаю ж поставят на стол хоть печенюху какую, может пряник даже или пироженку». И что? И нет. Попить чаю - это тупо попить чаю. Ну когда вода, заварка и сахар. Все. *хренела, конечно, как тут не *хрененеть… Мне бы и в голову не пришло людей с дороги чайком лакомить, но хз, мы ж люди простые, незамысловатые, может в приличных семьях кушать уже не модно", - рассказала она.

Но по словам девушки, подруга не растерялась.

"Подружка, когда поняла, что кормить не будут вообще никогда, почухала репу, пошла в магаз, скупилась там и сварила тазик борща. Потому что мы, простые люди, едим борщик, а не чай. И этим своим борщевым перфомансом уронила на лопатки всю родню оптом", - закончила рассказ о предприимчивой подруге Худякова.

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