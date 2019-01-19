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Секс-скандал в российском МВД: министр наказал сотрудницу, изнасилованную топ-чиновниками

суббота, 19 января 2019, 11:27

Обвинившая троих полицейских в изнасиловании дознаватель из российской Уфы уволена из органов внутренних дел.

Как сообщает Лайф, ссылаясь на пресс-службу УМВД РФ по Башкирии.

Причина увольнения - распитие спиртного на рабочем месте. Вместе с ней лишилась должности ещё одна дознавательница, которая проходит свидетельницей по делу об изнасиловании коллеги, а ранее рабочие места потеряли и главные обвиняемые.

"В ходе служебной проверки установлено, что две сотрудницы подразделения дознания совместно с тремя руководителями подразделений республиканского МВД употребляли спиртные напитки в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району", - говорится в сообщении ведомства.

В итоге в МВД приняли решение уволить девушек за поведение, которое порочит честь сотрудников органов внутренних дел.

Как известно, по словам потерпевшей, три офицера надругались над ней прямо на рабочем месте, когда они распивали алкогольные напитки. Высокопоставленные полицейские сейчас под арестом.

По данным радиостанции "Говорит Москва", недавняя выпускница местного юридического института МВД и пострадавшая по этому делу - близкая родственница замглавы республиканского управления Росгвардии Ирека Сагитова.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ВСУ разгорелся сексуальный скандал.

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Раздел: Мирэкс-СССР Тема:
Теги: Россия, Уфа

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