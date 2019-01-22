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В России отравителей Скрипаля сделали персонажами детской игры: опубликовано фото

вторник, 22 января 2019, 23:17

В России выпустили настольную игру для детей под названием "Наши в Солсбери" о "приключениях" отравителей бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Выпуск такой игры он охарактеризовал как "полное дно".

"Страна полного дна... Над внешней разведкой которой насмехался весь мир за шпили - вили, смеется над собой и выпустила настольную игру "Наши в Солсбери". Следующим шагом ждем игру "Наши в Гааге", – с сарказмом пишет Штефан, намекая на международный суд в упомянутом городе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 16 января, послы Европейского Союза согласились ввести санкции против 4 офицеров ГРУ РФ, в том числе двух агентов, которых обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

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