Вопрос решен: в России сделали тревожное заявление по войне с Украиной

Масштабное российское вторжение в Украину - вопрос времени. В Кремле лишь не определились с его сроками.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил учредитель и идеолог в РАД "Российское антивоенное движение" Павел Шелков.

Он подчеркнул, ожидает очередного вторжения в Украину после инцидента в Керченском проливе.

"Собственно, то, что там произошло, было некой пробой Путина оценить, насколько серьезной будет реакция западных партнеров. Поскольку никакой серьезной реакции не последовало, а Франция и Германия даже заблокировали санкции, это было воспринято как одобрение на дальнейшую эскалацию", - пояснил он.

По мнению эксперта, вопрос вторжения уже решен, поскольку России нужно прорубить сухопутную дорогу в Крым и захватить Крымский канал, от которого зависит аннексированный полуостров.

"Поэтому я ожидаю этой войны, и, безусловно, Украине нужно готовиться к отражению этой агрессии", - отметил Шелков.

"Трудно заглянуть в голову диктатору, тем более, как мне кажется, решения у него часто меняются. На самом деле здесь есть несколько вариантов: первое - стратегически решение принято, возможно, не принято решение, когда", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине указали Западу на подготовку Путина к войне.