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Времена большого террора: в России рассказали, что не так с рейтингом Путина

понедельник, 04 февраля 2019, 06:31

Рейтинг президента РФ Владимира Путина является завышенным, а результаты соцопросов - нерепрезентативны.

Об этом "Апострофу" рассказал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"В России сейчас жестко авторитарный или даже тоталитарный режим. И в этих условиях общественное мнение имеет очень условное значение. Если от этих цифр полностью не отказываться, констатируя, что нормальной социологии при таком режиме быть не может, то, пытаясь представить правильный или хотя бы скорректированный результат опроса, все цифры следует изменить в ту или иную сторону в полтора-два раза", - отметил он.

По словам блогера, рейтинг Путина на самом деле в полтора-два раза ниже, чем показывает социология. И, наоборот, людей, которые не одобряют, куда идет страна, скорее всего, в полтора-два раза больше.

"Чтобы понять, как это работает, нужно мысленно вернуться в какой-то период советской истории и попытаться задать себе вопрос, возможны ли были тогда репрезентативные результаты опросов. Например, во времена "красного террора" это были бы одни результаты, во времена НЭПа – другие, а во времена Большого террора – еще другие, и так далее. Соответственно, мы сейчас находимся в каком-то очередном витке более чем столетнего периода падения в пропасть. Наверное, эти рейтинги можно интерпретировать только с большой корректировкой", - подчеркнул Рабинович.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" Путин достиг дна: у него один вариант, чтобы сохранить власть.

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