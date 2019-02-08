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В Сирии ликвидировали очередного путинского "ихтамнета"

пятница, 08 февраля 2019, 18:24

В Сирии в четверг, 31 января, погиб 25-летний российский военнослужащий-контрактник Максим Плетнев.

Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, что похороны Плетнева прошли в понедельник, 4 февраля.

"Тихоречанин Максим Плетнев погиб при выполнении служебного задания и воинского долга", — говорится в сообщении одного из российских изданий.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ) Юлиана Левина, которого ликвидировал снайпер ВСУ.

22 января на Донбассе погиб боевик Дмитрий Бондаренко с позывным "Зима". Также сообщалось, что ранее в сети показали фото нового "груза 200" у оккупантов. К тому же, 20 января в оккупированном Новоазовске, Донецкой области, былообнаружено тело убитого боевика. В то же время, на Донбассе скончалась псевдоволонтер, которая сперва помогала украинской армии, однако затем перешла на сторону боевиков.

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