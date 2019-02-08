Врезался в столб: опубликовано фото ЧП в популярном аэропорту Москвы

Появились подробности ЧП с самолетом RRJ-95LR-100 "Роман Филиппов" авиакомпании "Ямал", который прибыл в Москву из Тюмени и попал в ДТП, врезавшись в мачту освещения в аэропорту Домодедово.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в среду, 6 февраля. Самолет после посадки зацепил крылом осветительную опору.

В результате, у лайнера оказалось поврежденным правое крыло. Во время инцидента на борту находились 63 человека. К счастью, никто из них не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", 6 января в аэропорту Львова произошло серьезное ЧП с участием самолета сообщением "Львов-Стамбул" - он частично выкатился за полосу. В связи с инцидентом изменился график других рейсов. Также в аэропорту "Борисполь" произошла авария с пассажирским самолетом из-за жесткой посадки.