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Российские военные устроили жуткое смертельное ДТП: фото с места аварии

воскресенье, 10 февраля 2019, 10:28

В субботу, 9 февраля, на территории непризнанной республики Абхазия (Грузия) российские военнослужащие попали в ДТП: погиб один человек.

Об этом со ссылкой на местное МЧС сообщают российские СМИ.

Как отмечается, российский военный с краснодарскими номерами не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик "КамАЗ", также принадлежащий российским военным. Водитель легкового автомобиля погиб.

Авария произошла в селе Приморское, расположенном неподалеку от Гудауты, где находится российская военная база. Имя и звание военнослужащего пока не сообщаются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во время движения колонны российской боевой техники по территории непризнанной республики Абхазия один из БТРов упал в ущелье: погибло трое военнослужащих.

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