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В Казахстане задержали украинских правозащитников: что известно

четверг, 14 февраля 2019, 20:59

В четверг, 14 февраля в столице Казахстана Астане задержали украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко.

Об этом в Facebook сообщает Центр Громадянських Свобод.

Отмечается, что Волошина находится в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека.

"В номер гостиницы "Комфорт", где Волошина проживала ворвались неизвестные, которые представились работниками миграционной полиции, но своих документов не показали. С высокой вероятностью ее задержали сотрудники Комитета Национальной Безопасности Казахстана", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Людмила успела сделать телефонный звонок, который был грубо прерван. На данный момент местонахождение правозащитницы неизвестно, она не выходит на связь.

Представители миссии ее задержание связывают с делом казахского судьи Малика Кенжалиева, который рассказал ей о том, что его уволили с должности и давят на него из-за приговора, который был неудобен для властей Казахстана.

В то же время волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко сообщила у себя в Facebook, что кроме Волошиной задержали и правозащитника Валерия Явтушенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев арестовали в ЕС за перевозку 2,5 тонн наркотиков.

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