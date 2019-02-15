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Путинская гидра: эксперт объяснил чистки силовиков в России

пятница, 15 февраля 2019, 23:16

В России вместо десятка уволенных генералов МВД и других силовых органов было произведено почти 35 назначений.

Об этом "Апострофу" рассказал политолог Дмитрий Орешкин.

"Надо иметь в виду, что одновременно с увольнениями было произведено почти 35 назначений. Из них два с лишним десятка - в МВД, от обучения и вплоть до внутреннего контроля, внутренних расследований службы и так далее. В общем, сказочная пропорция: одна голова отрубается, а на ее месте вырастают три новых", – говорит эксперт.

По его словам, особое внимание обращать надо не на то, кого уволили, а на то, кого не уволили.

"Никого не уволили из ФСБ, Росгвардии, Министерства обороны. То есть это те структуры, на которые Путин опирается и которые не хочет обижать. А остальные он чистит - непонятно зачем. Может быть, генералы проворовались. Это почти несомненно. Может быть, это жертва общественному мнению, чтобы показать, что проводятся чистки. Может быть, это операция устрашения для других, потому что воруют многовато. В любом случае важно, что под раздачу попали не все силовики, а только одна группа – МВД, Следственный комитет, МЧС и Федеральная служба исполнения наказаний", – отмечает Орешкин.

Эксперт считает, что увольнения указывают на те органы, с которыми Владимир Путин не хочет ссориться.

"Важно то, что решили не обижать Росгвардию. Эта асимметрия в отставках показывает, что Путин не всех силовиков шерстит, а только тех, кого можно. С Шойгу, начальниками ФСБ и Золотовым, который руководит Росгвардией, он ссориться не хочет. Золотова Путин не может тронуть, потому что - это его личная безопасность, для Путина очень важно ощущение, что на Золотова всегда можно положиться. А ФСБ, как и Минобороны, - попросту очень влиятельная структура. Вместе они - основа власти Путина", – резюмировал политолог.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Сказочная ротация Путина: зачем в России полетели головы генералов.

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