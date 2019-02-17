От создателей блинов с лопат: в сети показали новое позорное видео из России

Россияне ошарашили своим поведением на передаче "Поле чудес", сметая все съедобные продукты с барабана.

Соответствующие фото и видео опубликовал Vladimir Mikhailov в Twitter.

"СЕКТОР ПРИЗ! Зрители "Поле чудес" после программы бегут к барабану и жадно разбирают еду. Налетайте, пока Якубович мацает помощницу в подсобке", - пишет автор в подписи к видео.

СЕКТОР ПРИЗ! Зрители "Поле чудес" после программы бегут к барабану и жадно разбирают еду. Налетайте, пока Якубович мацает помощницу в подсобке pic.twitter.com/UewjT1Y75I 17 февраля 2019 г.

В сети тут же стали комментировать увиденное.

"Поле Чудес", 2019 год. Люди прямо в эфире толпятся вокруг барабана с едой и набивают её в целлофановые пакеты. Говорят, что удобнее с лопаты раздавать, давка поменьше будет", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть рассмешили российские спортсмены без флага на открытии Олимпиады.