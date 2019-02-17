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В России известная певица сбежала после смертельного ДТП: фото

воскресенье, 17 февраля 2019, 13:37
Фото: Telegram-канал Mash

Известная российская певица, участница шоу "Голос" Юлия Райнер устроила смертельное ДТП в Москве и скрылась.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Авария произошла вчера (16 февраля, - прим. ред.) около шести часов вечера на Ленинградке. У таксиста забарахлила машина, он тормознул, вышел на проезжую часть посмотреть что и как. На его беду как раз в это время на дороге показался BMW X6. За рулем сидела Райнер", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 37-летний мужчина умер на месте. При этом, певица тут же попыталась скрыться с места аварии, но ее задержали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве автобус внезапно заехал в подземный переход, из-за чего много людей погибли и пострадали.

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