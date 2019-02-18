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В России полицейские устроили жестокую "тренировку" собаке: опубликовано видео

понедельник, 18 февраля 2019, 20:50

На российском Сахалине полицейские привязали к служебной машине собаку и заставили ее бежать по проезжей части.

Об этом сообщает "Лента.ру".

На кадрах, снятых на улице Карла Маркса в городе Охе, привязанная к полицейской машине собака бежит по проезжей части и старается избежать столкновения со встречным транспортом. Животное пробежало за автомобилем около 200 метров.

В свою очередь, начальник районного отделения полиции Шамиль Гаджиев заявил, что это не издевательство над животным, а тренировка.

"Это полицейская собака. Она должна защищать жизнь и гражданских людей, и сотрудников полиции. Она обязана бросаться и на нож, и на пистолет. И ее нужно тренировать", - пояснил он.

В свою очередь региональное управление МВД назначило проверку по данному факту.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взбудоражило жестокое нападение бойцовской собаки на мужчину в Киеве.

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