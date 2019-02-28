Швондер в камуфляже: сети поразило видео с адептом "русского мира" в Минске

В сети показали видео с адептом "русского мира" из Беларуси.

Ролик опубликовал в Twitter блогер Krychek.

Мужчину в камуфляже с шевроном "Вежливые люди" встретили на улице в Минске. Он, в частности, назвал Беларусь "частью России и СССР". Также заявил, что родился в 1984 году, и "выступает за Русь", которую, по его словам, олицетворял Советский союз.

Откровения пророссийского беларуса вызвали бурную реакцию в сети.

"Представитель глубинного народа", "Будущий Моторола", "Надо было сдохнуть вместе с СССР", "О прелестях СССР сейчас любят рассказывать те, кто там не жил", - пишут они.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Беларуси заметили странную активность у границ с Украиной.