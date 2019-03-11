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В России схватили активиста, который "похоронил" Путина

понедельник, 11 марта 2019, 18:08

В Набережных Челнах (Россия) задержали активиста, который соорудил "могилу" президенту РФ Владимиру Путину, на которой поставил памятник с его фотографией.

Об этом сообщает "МБХ медиа".

Так, якобы активист Карим Ямадаев установил "инсталляцию в виде могилы" Путина у входа в здание городского Следственного комитета.

На данный момент в отношении Ямадаева был составлен протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции. По этой статье активисту грозит до 30 суток лишения свободы и до 300 тысяч рублей штрафа.

По версии следствия, активист 10 марта якобы с 5.00 до 7.00 пошел и установил "надгробие". Сообщается, что суд над активистом назначили на 12 марта.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть рассмешил новый анекдот об инаугурации Путина.

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