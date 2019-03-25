В России псих с бензопилой набросился на людей в кафе: первое видео

В России мужчина, вооружившись бензопилой, устроил нападение на посетителей кафе.
Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, публикуя видео с места ЧП.
"Он *ухущий был, забежал к нам в кафе. Мы вообще его не знаем, что он хотел. Наверное, показать, какой он крутой. Охрана быстро сработала и скрутила его. Он потом вышел на наше руководство и принес деньги за причиненный ущерб", - рассказала изданию администратор кафе.
Известно, что инцидент произошел в кафе города Находка в Приморском крае. Преступнику удалось скрыться с места ЧП.
Как сообщал "Апостроф", в России застрелили известного спортсмена. ЧП произошло в Белгороде.
Также сети впечатлило видео масштабного ЧП в российском городе.