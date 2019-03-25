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В России псих с бензопилой набросился на людей в кафе: первое видео

понедельник, 25 марта 2019, 08:28

В России мужчина, вооружившись бензопилой, устроил нападение на посетителей кафе.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, публикуя видео с места ЧП.

"Он *ухущий был, забежал к нам в кафе. Мы вообще его не знаем, что он хотел. Наверное, показать, какой он крутой. Охрана быстро сработала и скрутила его. Он потом вышел на наше руководство и принес деньги за причиненный ущерб", - рассказала изданию администратор кафе.

Известно, что инцидент произошел в кафе города Находка в Приморском крае. Преступнику удалось скрыться с места ЧП.

Как сообщал "Апостроф", в России застрелили известного спортсмена. ЧП произошло в Белгороде.

Также сети впечатлило видео масштабного ЧП в российском городе.

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