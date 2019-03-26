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Громкий скандал в России: арестован экс-министр из команды Медведева

вторник, 26 марта 2019, 19:35

В Москве ФСБ задержала бывшего министра по вопросам "открытого правительства" Михаила Абызова.

Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, то его задержали в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК).

Известно, что Абызов в последнее время жил в Италии. При этом, другой источник из окружения Абызова сообщил, что в понедельник, 25 марта, бывший чиновник был в России. "Вчера он был в Москве", — уточнил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее был задержан российский чиновник, который шпионил в Норвегии. Россиянин был задержан в аэропорту Осло перед вылетом из страны, на следующий день после посещения семинара по цифровым технологиям в парламенте Норвегии.

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