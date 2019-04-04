Россию накрыло волной смертности: у Путина шокировали цифрами

В России отмечают увеличение уровня смертности в каждом третьем регионе.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме, передает РБК.

По ее словам, самые высокие темпы убыли населения отмечаются на Чукотке, Сахалине и в Забайкалье. Что касается цифр, то смертность за прошлый год в России выросла в 32 регионах страны.

Кроме того, как уточнила Голикова, в России не хватает женщин репродуктивного возраста. Их по стране насчитали лишь 35 миллионов.

Так, отмечена тенденция, что большинство из них рожают первого ребенка в период с 25 до 34 лет. Такая статистика, естественно, уменьшает вероятность рождения второго и последующих детей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась интересная статистика по смертности в России.