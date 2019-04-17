В сети сравнили фото Симферополя до и после захвата Крыма

Вследствие длительной оккупации Российской Федерацией улицы и рекреационные зоны Симферополя в Крыму стремительно приходят к упадку.

Фото с подписями опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

Она отметила, что поддержка оккупации у населения мотивирована во многом "фактором телевизора"– дезинформации и пропаганды российских СМИ, вещающих на регион.

Блогер представила фото аналогичного места в Симферополе до (начало 2010-х) и после (2019 год) оккупации.

"Симферополь задолго до того, как пользуясь дуростью 30% наших телепузиков, рф тв,и брехнями о "хуже не будет", гавань аннексировала Крым", - написала блогер.

"Последствия "хуже не будет".

Как сообщал "Апостроф", ранее блогер поделилась фото пустующего Крымского моста, который по ее словам, "по назначению используют только БТРчики Шойгу ".