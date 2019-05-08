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Путин внезапно вспомнил об Украине в поздравлении к 9 мая: что он сказал

среда, 08 мая 2019, 16:57
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Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам постсоветских стран.

Об этом сообщает глава РФ на официальном сайте.

Так, поздравительные открытки отправили с России "Азербайджану, Армении, Беларуси, Казахстану, Киргизии, Молдавии, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне".

"Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг – свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов", – отметил Путин.

Как видно из поздравления, страны Украина и Грузия написаны отдельно. Также слова адресованы лишь народам, но не лидерам стран. В издании "Медуза" отмечают, что так Путин поздравляет Украину с 2014 года.

"После революции в Украине страна пропала из перечня государств, лидеров которых поздравляет российский президент. Теперь в конце списка стран сказано "и гражданам Грузии и Украины". С главами Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана президент Путин провел отдельную встречу", - говорится в сообщении.

Также в издании подчеркнули, что в 2019 году обращение к Грузии и Украине впервые озаглавлено не "гражданам", а "народам".

Как сообщал "Апостроф", в Украине выходным днем должно быть именно 8 мая, чтобы подчеркнуть, что украинцы готовы отмечать завершение Второй мировой войны вместе с Европой.

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