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Креатив головного мозга: опубликованы фото самых нелепых "победных" плакатов в России

четверг, 09 мая 2019, 16:37
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В интернете показали, как в России "креативные умы" поздравили людей плакатами к Дню Победы.

Об этом сообщает ресурс "Максим".

Опубликовали фото самых странных бигбордов и плакатов, которыми "украсили" города Российской Федерации на 9 мая.

Так, в городе Ивантеевка жители заметили борд с подписью "Они сражались за Родину!". Однако на нем также изображен узнаваемый экипаж немецкого "Юнкерса".

В Орле ко Дню Победы повесили плакат "Победа деда - моя победа". Но на нем не все изображенные люди являются советскими солдатами.

В Барнауле решили, что лучше всех поздравление с Днем Победы продемонстрирует американский солдат среди пальм острова Гуам в Тихом океане.

А в 2015 году в Свердловской области перепутали солдат вермахта.

В Челябинской области слова "Это наша победа!" произносят американские солдаты, водружающие флаг над японским островом Иводзима.

В Калининградской области к 9 Мая повесили поздравительные плакаты с английскими солдатами в 1915 году в Дарданеллах.

На этом фото, сделанном в Чебоксарах, фрица на заднем плане можно сразу и не заметить, пытаясь понять, сербский это флаг или чей-то еще.

Краснодар. Опять же "Помним…", как выглядит флаг России. На фото, скорее всего, французские ВВС.

В Калининграде на поздравлениях размещают немецкие "Тигры".

Воронежская область.Скорее всего, на плакате изображен американский танк "Шерман" или другой танк бывших союзников.

Жителей Чебоксар решили поздравить с Днем Победы при помощи немецкого миномета.

В Самаре американский Mustang-1 летит прямиком на советского политрука, зовущего в атаку.

Несколько лет назад в Калининграде в поздравительной открытке ветеранам на обороте была реклама ритуальных услуг. В рекламном блоке написано: "Ритуальные услуги, в том числе военнослужащим; памятники (участникам ВОВ, боевых действий, пенсионерам МО и других силовых структур за счет бюджета); большой выбор натурального камня; оградки, укладка плитки, уход за могилами и др.".

Этот карлик на коне больше похож на Тириона Ланнистера из "Игры престолов", чем на маршала Георгия Жукова. Возможно, из-за этого не сразу бросается в глаза, что фашистские знамена, которые топчет конь, отзеркалены, поэтому больше похожи на символику солнцеворота, чем нацизма.

Но если где-то тему фашизма можно считать раскрытой не до конца, то явно не здесь. Уральский банк, возможно, хотел сделать отсылку к 1418 дням Великой Отечественной войны, но в итоге получился кодовый слоган националистов 14/88. Хотя проценты на кредиты в банках действительно можно назвать фашистскими, реклама для бизнеса явно не самая удачная.

Но если прошлый плакат был пусть и не самым худшим примером событийного маркетинга, то тут даже и не знаем. Такие плакаты и флаеры вызывают только отрицательные чувства.

Как сообщал "Апостроф", в Лисичанске 9 мая провели праздничный митинг с советскими флагами, на котором депутат Сергей Дунаев произнес речь, упомянув "нашу столицу Москву".

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